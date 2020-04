Bericht: Götze-Interessent winkt ab

Der AC Mailand verabschiedet sich italienischen Medienberichten zufolge aus dem Poker um Mario Götze. Laut ‚Calcomercato.com‘ ist den Rossoneri das Gehalt des Offensivspielers zu hoch, Götze kassiert in Dortmund angeblich zehn Millionen Euro jährlich.

Seit Januar sei der Weltmeister, der im Sommer ablösefrei zu haben ist, bei Milan mehrfach angeboten worden. Interesse an Götze wurde zuletzt auch Inter Mailand und der AS Rom nachgesagt, zudem soll es Optionen in Spaniens La Liga geben. Kürzlich engagierte der 27-Jährige mit Reza Fazeli einen neuen Berater.

„Ich habe mich nach intensiven Überlegungen dazu entschieden, mich in der sportlichen Planung meiner Karriere neu aufzustellen. Bewusst habe ich mir für diesen Schritt die nötige Zeit gelassen, weil es eine wichtige Weichenstellung der Zukunft von mir ist, da ich Berufliches vom Privaten trennen möchte“, sagte Götze in der ‚Bild‘.