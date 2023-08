Pavard-Poker läuft heiß: Nächstes Angebot im Anflug

Zwei Wochen bleiben Benjamin Pavard, um sich seinen Wechselwunsch zu erfüllen. Und auch die interessierten Klubs müssen sich langsam sputen. Den ersten Vorstoß in diesem Sommer soll Manchester United unternommen haben, das Angebot der Red Devils wurde von Bayern München allerdings abgeschmettert. Nun versucht der nächste Verein sein Glück.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚L’Équipe‘ ist innerhalb der kommenden Stunden eine konkrete Offerte von Inter Mailand zu erwarten. Schon länger sind die Nerazzurri an Pavard dran, buhlten schon im Winter um den 27-jährigen Franzosen. Bayern lehnte das Last-Minute-Angebot aus Mailand da noch ab, spielte die Saison mit Pavard zu Ende. Und jetzt?

Lese-Tipp

FC Bayern: Neuer-Rückkehr „in den nächsten Wochen“

Zwei Faktoren dürften maßgeblich sein für eine Freigabe: Zum einen die finanziellen Parameter, zum anderen die Verfügbarkeit einer Alternative für die rechte Abwehrseite. Bei Wunschlösung Kyle Walker (33) schlug das Pendel zuletzt wieder überdeutlich Richtung Verbleib bei Manchester City aus. Klar ist auch, dass es für Pavard (Vertrag bis 2024) nur noch in diesem Sommer eine angemessen Ablöse geben wird – eine komplexe Gemengelage.

Unter der Anzeige geht's weiter

Tuchel demonstrativ gelassen

Bayern-Trainer Thomas Tuchel interessieren all die Unwägbarkeiten zumindest nach außen hin herzlich wenig. „Er hat mir gegenüber nicht gesagt, dass er gehen will. Stand jetzt liegt auch kein Angebot vor. Wir zählen voll auf ihn“, so die Worte des Übungsleiters auf der heutigen Pressekonferenz. Dass Tuchel Pavard, an dem auch Juventus Turin und der FC Arsenal Interesse signalisieren, gerne halten würde, ist ihm nicht zu verdenken. Doch das liegt nicht allein in seinen Händen.