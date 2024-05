Ablösefrei: FCN schnappt sich Soares

Danilo Soares ist mit dem VfL Bochum der Klassenerhalt geglückt, künftig spielt der Linksverteidiger jedoch in der zweiten Liga. Der 1. FC Nürnberg gibt die ablösefreie Verpflichtung des 32-Jährigen bekannt, dessen Arbeitspapier beim VfL ausläuft. Über die genaue Vertragslänge für den Brasilianer machen die Nürnberger keine Angaben.

Sportdirektor Olaf Rebbe sagt über die Verpflichtung: „Danilo war in den vergangenen Jahren eine wichtige Säule auf der linken Seite im Bochum, er kennt den Deutschen Fußball und die 2. Liga sehr intensiv. Zudem bringt er genau das Profil mit, das wir gesucht haben. Er wird der erfahrene linke Verteidiger, der noch einen jungen an seine Seite bekommt.“ Für die Bochumer absolvierte Soares in der jüngst abgelaufenen Saison fünf Einsätze.