Favre zurück beim OGC Nizza

Ex-Bundesliga-Trainer Lucien Favre heuert erneut beim OGC Nizza an. Wie der Ligue 1-Verteter offiziell vermeldet, tritt der Schweizer die Nachfolge von Christophe Galtier an, den es zu Paris St. Germain zieht.

Es ist Favres erster Job seit Dezember 2020, als der heute 64-Jährige bei Borussia Dortmund entlassen wurde. Favre trainierte Nizza bereits von 2016 bis 2018 und leistete dort gute Arbeit. Nun wollen beide Seiten die gemeinsame Erfolgsgeschichte weiterschreiben.

„Ich bin absolut begeistert davon, dass Lucien Favre zu uns gekommen ist. Er ist ein erfahrener Trainer, der nicht nur in der Bundesliga, sondern auch hier in Nizza bereits erfolgreich war“, so Klubbesitzer Jim Ratcliffe.