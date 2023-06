Barça und der Roque-Poker: Sommertransfer über Umwege?

Die Ausgangslage ist klar: Der FC Barcelona ist heiß auf Vitor Roque und der brasilianische Youngster würde am liebsten zu den Katalanen wechseln. Schon vor Monaten ließ der 18-Jährige verlauten, dass mit dem Barça-Wechsel ein Traum in Erfüllung geht. Doch die Blaugrana werden von den finanziellen Zwängen des Financial Fairplay geplagt. Deshalb hat der spanische Meister jetzt einen Plan entworfen, wie er trotz der Schieflage die Konkurrenz ausstechen kann.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie die ‚Mundo Deportivo‘ berichtet, denkt Barcelona an einen Kauf mit sofortiger Rückleihe an Roques Klub Athletico Paranaense. So wolle Barça verhindern, dass der Mittelstürmer mit seinem künftigen Gehalt überhaupt in den Büchern für die kommende Saison landet. Die größten Kaderbaustellen befinden sich ohnehin auf anderen Positionen. Wie lange Roque dann noch in seiner Heimat geparkt wird, hängt dann maßgeblich vom übrigbleibenden Gehaltsspielraum ab.

Lese-Tipp

BVB resigniert: Gündogan hat andere Pläne

Als Kostenpunk für die Verpflichtung des Ausnahmetalents, das im März sein Debüt für Brasiliens A-Nationalmannschaft feierte, veranschlagt die ‚Mundo Deportivo‘ 35 Millionen sowie weitere mögliche zehn Millionen an „variablen Kosten“. Dazu kommt noch das Gehalt. Am wahrscheinlichsten ist, dass Roque die Saison mit Paranaense im Dezember zu Ende spielt und dann erst zur Rückrunde in Barcelona aufschlägt – oder im Extremfall zur Saison 2024/25.