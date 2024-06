BVB geht leer aus: Grays 41-Millionen-Transfer vor dem Abschluss

Ausnahmetalent Archie Gray geht den nächsten Karriereschritt. Laut ‚The Athletic‘ hat sich der 18-jährige Allrounder mit dem FC Brentford geeinigt. In Kürze soll der Medizincheck über die Bühne gehen. Im Raum steht eine Ablöse von umgerechnet rund 41 Millionen Euro. Ein sehr stolzer Preis für einen Teenager.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der abgelaufenen Saison war Gray trotz junger Jahre bereits einer der Hauptakteure bei Leeds. In 40 von 46 möglichen Ligaspielen stand der Hochbegabte in der Startformation, mal in seiner angestammten Rolle als zentraler Mittelfeldspieler, mal als Rechtsverteidiger.

Lese-Tipp

Ex-Bayern-Profi Roca bleibt in Spanien

Weil Leeds den Aufstieg denkbar knapp verpasste, liegt Grays Zukunft nun also außerhalb des Klubs. Für Brentford ist der Youngster nach Stürmer Igor Thiago (23), der für stolze 33 Millionen Euro vom FC Brügge kommt, der zweite teure Neuzugang für die kommende Spielzeit.