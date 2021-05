Abschiedsgeschenk für Martínez, Alaba & Boateng

David Alaba (28), Javi Martínez (32) und Jérôme Boateng (32) werden am letzten Bundesligaspieltag für den FC Bayern München zum Einsatz kommen. Das bestätigte Trainer Hansi Flick auf der heutigen Pressekonferenz. Der FC Bayern empfängt zum Abschluss der Saison 2020/21 am Samstag (15:30 Uhr) den FC Augsburg in der heimischen Allianz Arena.

Unter der Anzeige geht's weiter

Für das genannte Trio wird es der letzte Auftritt im Trikot des deutschen Rekordmeisters sein. Martínez kam 2012 von Athletic Bilbao nach Deutschland und schnürte seine Schuhe damit insgesamt neun Jahre für den FCB. Boateng wechselt ein Jahr zuvor von Manchester City an die Säbener Straße, während Alaba bereits 2008 bei den Bayern anheuerte und abgesehen von einer Leihe zur TSG Hoffenheim in der Rückrunde der Saison 2010/11 durchgehend das rote Trikot trug. Zusammen feierten die drei unter anderem zwei Champions League-Titel.