Bochum holt Wittek an Bord

Maximilian Wittek ist zurück im deutschen Profifußball. Der 26-jährige Linksverteidiger unterschreibt beim VfL Bochum einen bis 2026 datierten Vertrag. Ein Jahr vor dem Vertragsende kommt Wittek vom niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim in den Ruhrpott.

„Die Bundesliga war immer ein Ziel von mir“, sagt der ehemalige Sechziger, „es gab immer schon den Reiz, in meiner Heimat in der besten Liga zu spielen und mich dort zu zeigen. Den VfL und das Stadion mit seiner intensiven Atmosphäre kenne ich ja schon aus meiner Zeit bei den Sechzigern und in Fürth. Entsprechend groß ist die Vorfreude auf die Spiele in Bochum und der Bundesliga.“

Patrick Fabian, Geschäftsführer Sport beim VfL, fügt an: „Wir haben nach einem Spieler gesucht, der das Anforderungsprofil erfüllt, um auf der Außenbahn unsere Flexibilität und Qualität zu erhöhen.“

Wittek wurde im Nachwuchsleistungszentrum von 1860 München ausgebildet und wagte über die Station Greuther Fürth vor drei Jahren den Sprung zu Vitesse. Dort entwickelte sich der frühere U20-Nationalspieler in den vergangenen Jahren zum Leistungsträger. Beim VfL soll Wittek voraussichtlich den Brasilianer Danilo Soares (31) ersetzen, der den Verein in der laufenden Transferperiode noch verlassen könnte.