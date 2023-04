Hertha: Dárdais Jovetic-Maßnahme

Pál Dárdai greift bei Hertha BSC im Abstiegskampf zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Einem Artikel der ‚Bild‘ zufolge verzichtet der Trainer der Alten Dame in der anstehenden Bundesligapartie gegen den FC Bayern (Sonntag, 15:30 Uhr) bewusst auf die Dienste von Stevan Jovetic. Hintergrund der Maßnahme sei, dass der 33-Jährige stattdessen erst in der kommenden Woche im Duell gegen den VfB Stuttgart wieder eine größere Rolle spielen soll. Gegen die Schwaben müsse man punkten, gegen die Bayern nicht, so wohl Dárdais Gedankengang.

Bereits gegen den SV Weder Bremen (2:4) saß Jovetic in Zivilkleidung auf der Bank und musste sich mit einer Zuschauerrolle begnügen. Aufgrund seiner Verletzungsanfälligkeit wird der Montenegriner bis zum Ende der Spielzeit vermutlich noch zu der ein oder anderen Verschnaufpause kommen. In der aktuellen Saison war Jovetic für die Berliner bislang an fünf Treffern direkt beteiligt (drei Tore, zwei Vorlagen).

