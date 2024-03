Sosa kann sich Bundesliga-Rückkehr vorstellen

Linksverteidiger Borna Sosa (26) von Ajax Amsterdam kann sich eine Rückkehr in die Bundesliga vorstellen. „Die Eredivisie soll nicht meine Endstation sein, ich will mindestens noch einen weiteren Schritt machen“, so Sosa im Interview mit ‚Transfermarkt.de‘, „wohin, weiß ich nicht. Es könnte in die Premier League gehen – oder zurück in die Bundesliga. Ich mag die Liga sehr. Aber die Liga ist nicht am wichtigsten.“

Eine weitere Option könnte Spaniens La Liga sein: „Ich mag Spanien als Land, deswegen habe ich gesagt, dass ich einmal in meiner Karriere dort spielen möchte.“ Sosa relativiert allerdings: „Wenn es nicht zustande kommen sollte, wäre das okay. Ich kann nicht in jeder Liga spielen, obwohl ich das gerne möchte.“