Bochum: Ein Ex-Schalker als Asano-Ersatz?

Um die Abwesenheit von Takuma Asano (29) zu kompensieren, wollen die Transfer-Verantwortlichen des VfL Bochum einen neuen Spieler für die Offensive verpflichten. Sportdirektor Marc Lettau kündigte kürzlich an: „Es ist schon relativ konkret. Wir sind im Austausch und hoffen, bald eine Einigung zu erzielen.“ Noch ist offen, wer besagter Fast-Neuzugang ist.

Nach Angaben des ‚Nieuwsblad‘ hat der VfL bei Benito Raman vorgefühlt. Der 29-jährige Offensivspieler steht beim RSC Anderlecht unter Vertrag, kam in der laufenden Saison aber nur zu zehn Einsätzen und weniger als 300 Spielminuten. Die Paars-wit wollen Raman gerne verkaufen und suchen daher einen Abnehmer, berichtet die belgische Zeitung.

Bochum kündigt Transfer an: „Hoffen auf baldige Einigung“

Neben Bochum zählt das ‚Nieuwsblad‘ OH Leuven, KV Mechelen und Samsunspor auf. Bisher konnte aber noch kein Verein eine Einigung mit Raman oder seinem derzeitigen Arbeitgeber erzielen. Für Fortuna Düsseldorf und den FC Schalke 04 war der flexible Angreifer in der Vergangenheit bereits in 80 Bundesliga- und 28 Zweitligaspielen aufgelaufen. Eventuell kommen künftig ja noch weitere hinzu.