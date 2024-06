Medizincheck: Ngankam in die zweite Liga

Hannover 96 verstärkt sich offenbar mit einem Angreifer aus der Bundesliga. Wie ‚Sky‘ berichtet, wird Jessic Ngankam von Eintracht Frankfurt an den Zweitligisten verliehen.

Noch am heutigen Freitag stehe der Medizincheck an. Eine Kaufoption sei nicht Teil des Deals. Ngankams Vertrag am Main ist noch bis 2028 datiert. Im vergangenen Sommer war der gebürtige Berliner für vier Millionen Euro von Hertha BSC gekommen.

Ngankams Zeit in Frankfurt verlief seither unglücklich. Dem 23-Jährigen wurden Fitnessprobleme unterstellt, sodass es meist nur zu Joker-Einsätzen reichte. In der Rückrunde war der ehemalige U21-Nationalspieler dann an Mainz 05 verliehen, blieb in sieben Teileinsätzen aber glücklos.