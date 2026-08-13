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Bundesliga

BVB-Abflug: Alles klar bei Kabar

von David Hamza - Quelle: Ruhr Nachrichten
Almugera Kabar in der Sonne @Maxppp

Borussia Dortmund verleiht Almugera Kabar an die NEC Nijmegen. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ ist der Deal so gut wie durch. Eine Kaufoption gebe es für den niederländischen Erstligisten nicht.

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Kabar sei bei Nijmegen, das in der Champions League-Qualifikation antritt, potenziell als Stammspieler eingeplant. Beim BVB besitzt der 20-jährige Linksverteidiger einen Vertrag bis 2028.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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