Borussia Dortmund verleiht Almugera Kabar an die NEC Nijmegen. Nach Informationen der ‚Ruhr Nachrichten‘ ist der Deal so gut wie durch. Eine Kaufoption gebe es für den niederländischen Erstligisten nicht.

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Kabar sei bei Nijmegen, das in der Champions League-Qualifikation antritt, potenziell als Stammspieler eingeplant. Beim BVB besitzt der 20-jährige Linksverteidiger einen Vertrag bis 2028.