Brentford will Kühn als Mbeumo-Ersatz

Der FC Brentford zeigt Interesse an Nicolas Kühn von Celtic Glasgow. ‚Transfermarkt.de‘ bestätigt Berichte aus England, denen zufolge die Londoner den 24-Jährigen als Ersatz für Bryan Mbeumo (25) auserkoren haben, der seit geraumer Zeit mit einem Wechsel in Verbindung gebracht wird. Die Schotten sollen umgerechnet rund 30 Millionen Euro für den Deutschen fordern, was ihn zum Rekordverkauf des Traditionsvereins machen würde.

Kühn steht bei Celtic noch bis 2029 unter Vertrag. In der laufenden Saison ist er wettbewerbsübergreifend mit zehn Toren und elf Vorlagen in 17 Spielen der deutsche Erstliga-Profi mit den meisten direkten Torbeteiligungen.