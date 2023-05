Vertrauen für Vlahovic

Juventus Turin will Dusan Vlahovic halten. Direktor Francesco Calvo unterstrich bei ‚DAZN‘: „Ich kann sagen, dass er nicht zum Verkauf steht. Wir sind sehr zufrieden mit seinem Engagement, wir vertrauen ihm für die Zukunft.“

Zuletzt gab es Berichte über Interesse und sogar ein Angebot des FC Bayern am 23-jährigen Mittelstürmer. Auch der FC Chelsea soll seinen Hut bereits in den Ring geworfen haben. Vlahovic steht noch bis 2026 in Turin unter Vertrag.

