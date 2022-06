FC Bayern: Mai vor dem Absprung

Der FC Bayern und Lars Lukas Mai gehen ein Jahr vor Vertragsende wohl getrennte Wege. Nach Informationen der ‚Bild‘ steht der Innenverteidiger kurz vor dem Wechsel zum FC Lugano. Der Transfer in die erste Schweizer Liga könnte zeitnah vollzogen werden, heißt es.

In der vergangenen Saison war Mai an Werder Bremen verliehen, hatte dort aber nur zu Saisonbeginn einen Stammplatz inne. Im neuen Jahr war der 22-Jährige kaum noch gefragt. Eine Weiterbeschäftigung war für die Bremer nach dem Aufstieg in die Bundesliga kein Thema mehr.

Vor seinem Werder-Engagement war Mai bereits leihweise beim SV Darmstadt unterwegs. Nun steht für den ehemaligen U-Nationalspieler die endgültige Trennung von Jugendklub Bayern München an.