Vertragsgespräche: Schalkes Kniff bei Karaman

Kenan Karaman wird Schalke 04 wohl erhalten bleiben. Wie ‚Sky‘ berichtet, stehen die Zeichen aktuell auf Vertragsverlängerung in Gelsenkirchen. Demzufolge haben die Knappen dem Leistungsträger in den Gesprächen auch die Kapitänsbinde in Aussicht gestellt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 30-jährige Angreifer wurde zuletzt mit einem Wechsel nach Russland zu Lokomotiv Moskau in Verbindung gebracht, laut türkischen Medien hat auch Süper Lig-Klub Trabzonspor den Hut in den Ring geworfen. Ein Wechsel scheint aber mehr und mehr in den Hintergrund zu treten. Vielmehr soll der gebürtige Stuttgarter mit türkischem Pass mittlerweile einen Schalke-Verbleib vorziehen.