AS Rom: Mourinho will Sanches loswerden

Bei der AS Rom war man im Sommer hocherfreut, dass man das Rennen um Renato Sanches für sich entscheiden konnte. Gut vier Monate und 228 Minuten Spielzeit später ist man bei den Giallorossi aber so ernüchtert, dass sich ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit abzeichnet. Nach FT-Informationen hat die Roma bei Paris St. Germain den Wunsch hinterlegt, das mindestens bis zum Saisonende geplante Leihgeschäft vorzeitig abzubrechen.

Unter der Anzeige geht's weiter

In Paris ist man offen für Gespräche, schließlich hatte man sich von der Leihe deutlich mehr erhofft. Berater Jorge Mendes soll sich nun darum kümmern, einen neuen Abnehmer zu finden. Im Sommer hatte sich unter anderem auch Galatasaray für den zentralen Mittelfeldspieler interessiert.

Lese-Tipp

PSG-Wechsel: Die Details zum Beraldo-Deal

Mourinho meckert

José Mourinho ließ bereits im September durchblicken, dass er unzufrieden ist mit der Einstellung des 26-Jährigen. Seine Worte damals: „Es bestehen immer Zweifel bei ihm und es ist schwer zu verstehen, warum er immer verletzt ist. Bayern, PSG und jetzt können wir es auch nicht verstehen. Er hat am Sonntag 45 Minuten gespielt, drei Tage Pause gemacht und sich dann nach 27 Minuten verletzt.“ Auch die Trainingsleistungen bemängelte The Special One.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nun deutet sich eine baldige Trennung an. Der Vertrag des portugiesischen Europameisters bei PSG läuft noch bis 2027.