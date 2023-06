BVB-Verlängerung wird konkret: Der Zeitplan bei Can

Emre Can soll seinen Vertrag bei Borussia Dortmund in den kommenden Wochen verlängern. Wie die ‚Bild‘ berichtet, wurden diesbezüglich mittlerweile erste Gespräche zwischen den BVB-Verantwortlichen und Reza Fazelli, Berater des 29-Jährigen, geführt.

Diese seien harmonisch und vertraulich gelaufen und hätten dazu geführt, dass sich beide Seiten stark angenähert haben. Zwar sei noch unklar, ob Can für zwei oder drei Jahre verlängert, der Defensivspieler sei jedoch in puncto Salär zu Zugeständnissen bereit und wolle sich auf eine Gehaltsstruktur einlassen, die stärker leistungsbezogen ist als bisher. Es könnte noch vor dem Start der neuen Saison zu einem Vertragsabschluss kommen.

In den vergangenen Tagen berichtete bereits unter anderem ‚Funke Sport‘ darüber, dass sich sowohl Can als auch der BVB eine Verlängerung vorstellen können. Im Saisonverlauf hatte es zwischenzeitlich so ausgesehen, als könnten sich die Wege von Klub und Spieler im Sommer trennen. Mit guten Leistungen hat sich Can dann aber für einen neuen Vertrag empfehlen können.