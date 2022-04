Bericht über Einigung: Haaland wird Englands Topverdiener

In den Verhandlungen um und mit Erling Haaland (21) ist Manchester City womöglich der finale Durchbruch gelungen. Die ‚Daily Mail‘ berichtet, dass sich der Guardiola-Klub mit dem Stürmer über die finanziellen Rahmenbedingungen eines Fünfjahresvertrags einig geworden sind.

Haaland soll zum bestbezahlten Spieler der Premier League werden und umgerechnet über 600.000 Euro wöchentlich kassieren, aufs Jahr gerechnet also mehr als 31 Millionen Euro. Laut ‚Daily Mail‘ könnte schon in der kommenden Woche ein Haken hinter den Deal gemacht werden.

„Wir haben eine Ausstiegsklausel, die ist bekannt, und da gibt es eine Frist“, sagte erst am Samstag Borussia Dortmunds Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl. Mindestens 75 Millionen Euro werden an den BVB fließen, City muss zusätzlich eine ähnliche Summe an Provisionen für Berater Mino Raiola und Vater Alf-Inge Haaland lockermachen.