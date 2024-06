Burgzorg verlässt Mainz endgültig

Delano Burgzorg bleibt nach seiner Leihe zu Huddersfield Town dauerhaft in England. Allerdings nimmt dessen Ligakonkurrent FC Middlesbrough den 25-jährigen Angreifer von Mainz 05 unter Vertrag. Der Zweitligist stattet Burgzorg mit einem Fünfjahresvertrag aus. Über die Ablöse, die nach Mainz fließt, vereinbarten beide Klubs Stillschweigen. Für Huddersfield erzielte der Niederländer sieben Treffer in 33 Spielen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Boro-Cheftrainer Michael Carrick sagt über den Neuzugang aus Mainz: „Wir sind sehr froh, dass wir ihn verpflichten konnten. Er hat in der vergangenen Saison Erfahrungen in der Liga gesammelt, und wir sind gespannt, was er zu leisten imstande ist.“