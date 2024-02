Bayern kein Thema? Neuer Mitspieler im Zirkzee-Poker

Joshua Zirkzee hat einen weiteren Interessenten auf den Plan gerufen. Laut dem Journalisten Matteo Moretto, der unter anderem für ‚Relevo‘ schreibt, möchte der AC Mailand den Stürmer vom FC Bologna im Sommer an Bord holen. Der Plan der Rossoneri sei es, rund 40 Millionen für den 22-jährigen Niederländer zu investieren.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der FC Bayern soll eine deutlich günstigere Rückkaufklausel in Höhe von 20 bis 25 Millionen besitzen. Dass er wieder in München aufschlägt, kommt für Zirkzee dem Bericht zufolge derzeit aber nicht in Frage. Auch Vereine aus der Premier League werden mit dem formstarken Youngster (15 Scorerpunkte in 26 Partien) in Verbindung gebracht.