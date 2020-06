McTominay verlängert bei United

Scott McTominay schwört seinem Heimatverein die Treue. Den bislang 2023 auslaufenden Vertrag bei Manchester United dehnt der schottische Nationalspieler um zwei Jahre bis 2025 aus.

„Ich bin so glücklich, diesen Vertrag zu unterzeichnen und eine Rolle in der Zukunft dieses Teams zu spielen“, freut sich der 23-jährige Mittelfeldspieler, der seine Schuhe seit 2002 für United schnürt.

In der Elf von Trainer Ole Gunnar Solskjaer ist McTominay inzwischen absolute Stammkraft. 28 Spiele mit fünf Treffern und einer Vorlage stehen für den defensivstarken Rechtsfuß in der laufenden Saison zu Buche.

✍️ @McTominay10 has committed his future to United! 🔴#MUFC