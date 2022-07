Finales Angebot: Lewandowski-Transfer noch diese Woche?

Der FC Barcelona unternimmt offenbar noch am heutigen Dienstag einen letzten Versuch, Robert Lewandowski (33) ins Camp Nou zu transferieren. Nach Informationen von ‚Sky‘ wird in den kommenden Stunden ein finales Ablöse-Angebot der Katalanen erwartet.

Die Offerte soll bei 50 Millionen Euro plus Boni liegen. Der FC Bayern sei bereit, einen Verkauf für 50 bis 55 Millionen Euro abzunicken. Laut ‚Sky‘ ist ein Transfer noch in dieser Woche zunehmend wahrscheinlich – Bayern wolle die Einnahmen in den Deal mit Matthijs de Ligt (22/Juventus Turin) investieren.

Barça würde Lewandowski dem Vernehmen nach am liebsten noch vor der Team-Präsentation und USA-Reise am Samstag unter Vertrag nehmen. Bislang stießen drei Angebote in München auf taube Ohren – jetzt soll es das vierte endlich richten.