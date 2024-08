Weghorst zum Medizincheck

Bei Wout Weghorst deutet sich eine Rückkehr in die Niederlande an. Der 32-jährige Mittelstürmer vom FC Burnley wird laut ‚Voetbal International‘ heute bei Ajax Amsterdam zum Medizincheck erwartet. Anschließend winkt dem ehemaligen Bundesliga-Profi ein Zweijahresvertrag in der niederländischen Hauptstadt.

Der sich anbahnende Abgang von Silvano Vos (19) zum AC Mailand soll die notwendigen Kapazitäten im Budget freischaufeln, um den Transfer von Weghorst abzuschließen, heißt es. Bis 2025 steht der 39-malige Nationalspieler noch in Burnley unter Vertrag, dementsprechend muss Ajax eine Ablöse zahlen. Wie hoch diese womöglich ausfallen wird, ist nicht überliefert. Zwischen den Klubs herrscht laut ‚Telegraaf‘ aber Einigkeit.