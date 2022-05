Aston Villa verpflichtet Coutinho

Philippe Coutinho wechselt zur kommenden Spielzeit fest in die Premier League. Wie Aston Villa mitteilt, hat man sich mit dem FC Barcelona auf einen Transfer des brasilianischen Offensivspielers geeinigt.

Bei den Villans unterzeichnet Coutinho einen Vertrag bis 2026. Laut dem FC Barcelona fließen 20 Millionen Euro Ablöse für Coutinho.

Schon seit Januar läuft der 29-Jährige auf Leihbasis im Dress von Aston Villa auf. In 16 Ligapartien gelangen dem Techniker vier Tore und drei Assists. Zuletzt ließ die Form des Neuzugangs ein wenig nach, trotzdem entschied sich Aston Villa für eine Verpflichtung des Nationalspielers.

