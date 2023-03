ManCity - Leipzig: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Manchester City

Mit dem 1:1 im Hinspiel dürfte Manchester City nicht unzufrieden ins Rückspiel am heutigen Dienstag (21 Uhr) gehen, sollte sich jedoch vorsehen. Immer wieder kam es in der Champions League vor, dass Pep Guardiola und Co. über den vermeintlichen Underdog gestolpert sind. RB Leipzig hätte mit seiner Offensivpower sicher das Zeug zum Favoritenkiller.

Gegen die Sachsen können die Skyblues aus dem Vollen schöpfen und werden in Bestbesetzung auflaufen. Ob Guardiola auf Dreier- oder Viererkette setzt, ist kaum abzusehen. Neben den gewohnten Kräften dürfte Topstar Kevin De Bruyne wieder von Anfang an auflaufen. Beim 1:0 gegen Crystal Palace wurde der Belgier zunächst geschont und erst spät eingewechselt.

RB Leipzig

Bei RB fehlt weiter Offensivstar Christopher Nkunku verletzt. Eine Option ist seit einigen Tagen wieder der wochenlang verletzte Dani Olmo. Ein Startelf-Einsatz könnte für den Spanier aber noch etwas zu früh kommen. So dürften zunächst Dominic Szoboszlai, Emil Forsberg, Timo Werner und ganz vorne André Silva für Torgefahr sorgen.

Amadou Haidara wird voraussichtlich den verletzten Xaver Schlager auf der Sechs vertreten. Hinten links könnte Trainer Marco Rose wie beim 3:0 gegen Borussia Mönchengladbach auf David Raum setzen, während Marcel Halstenberg zunächst auf der Bank bleibt. Besonders wichtig am heutigen Abend: Keeper Janis Blaswich in Topform. Gegen die Fohlen machte der Schlussmann ein starkes Spiel.