Saison-Abbruch in Schottland

Der schottische Ligaverband reagiert auf die Coronakrise und zieht einen Schlussstrich unter die Saison 2019/20. Wie die SPFL am heutigen Montag mitteilte, wird der Spielbetrieb der ersten vier Ligen in Schottland mit sofortiger Wirkung eingestellt.

Die Abschlusstabellen wurden per Punkte-pro-Spiel-Regelung hochgerechnet. Rekordsieger Celtic Glasgow ist damit zum 51. Mal Meister, Hearts of Midlothian mit dem deutschen Trainer Daniel Stendel steigt als Tabellenletzter ab.

Ladbrokes Premiership and SPFL Season 2019/20 curtailed as Premiership clubs reach unanimous agreement that top flight cannot be finished.



