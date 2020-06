Höwedes-Rückkehr & Stambouli-Verbleib: Riether äußert sich

Es wäre die Rückkehr des verlorenen Sohns. Zwischen 2001 und 2017 war Benedikt Höwedes für den FC Schalke 04 aktiv. Nun, da sein Vertrag bei Lokomotiv Moskau aufgelöst wurde, wurde eine mögliche Rückkehr des einstigen Kapitäns zu einem öffentlich diskutierten Thema.

Die Chancen, dass es dazu kommt, stehen aber offenbar schlecht, wie Sascha Riether verrät. „Ich kenne Benny sehr gut. Er hat mich an die Hand genommen, als ich zu Schalke gewechselt bin. Wir wissen, dass er ein blau-weißes Herz hat. Man soll zwar niemals nie sagen, aber ich halte seine Rückkehr für eher unwahrscheinlich, zumal wir in der Innenverteidigung gut aufgestellt sind“, erklärte der Koordinator des königsblauen Lizenzbereichs laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ in einer Medienrunde.

Bleibt Stambouli doch?

Der Bedarf in der Innenverteidigung könnte sich jedoch relativ schnell ergeben. Jean-Clair Todibo kehrt Stand jetzt nach abgeschlossener Leihe zu seinem Stammverein FC Barcelona zurück. Der Vertrag von Benjamin Stambouli läuft zudem aus.

Beim 29-jährigen Franzosen, von dem es zwischenzeitlich hieß, er werde S04 definitiv verlassen, gibt es aber offenbar noch Hoffnung auf einen Verbleib. „Es hat nie einer gesagt, dass Benji definitiv geht. Ich hoffe, dass er über den Sommer hinaus bleibt“, so Riether laut ‚Ruhr24‘. Die Kaderplaner der Königsblauen haben also alle Hände voll zu tun.