BVB setzt Rotstift an: Sparpolitik trifft Süle hart

Hinter der Zukunft von Niklas Süle steht weiterhin ein großes Fragezeichen. Der Innenverteidiger hatte in der Sommerpause extrem an seiner Fitness und seinem Erscheinungsbild gearbeitet, um in der neuen Saison unter Trainer Nuri Sahin durchzustarten. Zu alter Stärke fand der ehemalige Nationalspieler nur bedingt. Und das haben auch die BVB-Bosse längst registriert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Laut ‚Sport Bild‘ kommt für die Verantwortlichen von Borussia Dortmund deshalb nur eine Vertragsverlängerung mit Süle infrage, wenn der Abwehrspieler auf sehr viel Geld verzichtet. Sein noch bis 2026 gültiger Vertrag ist derzeit mit 14 Millionen Euro Jahresgehalt dotiert. Damit seine Zukunft schwarz-gelb bleibt, müsste sich der 29-Jährige auf eine heftige Gehaltskürzung um die Hälfte seiner Bezüge einlassen, so das Fachmagazin.

BVB will Gehaltsniveau senken

Grundsätzlich wolle man bei den Dortmundern künftig nur noch in absoluten Ausnahmefällen zweistellige Millionen-Gehälter zahlen. Logisch, dass Süle, der unter Sahin keinen Stammplatz innehat, bald nicht mehr in diese Kategorie fallen soll. Derzeit ist es dem Rechtsfuß darüber hinaus nicht möglich, sich für mehr zu empfehlen. Eine Syndesmoseband-Verletzung setzt ihn außer Gefecht.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Megagehalt von Süle noch ein Jahr länger zu zahlen und ihn dann ablösefrei abzugeben, gilt beim BVB derzeit als Worst-Case-Szenario. Daher bleibt ein Verkauf im Sommer weiterhin eine Option. Als man den gebürtigen Frankfurter 2022 ablösefrei vom FC Bayern holte, wurde die Verpflichtung noch als echter Coup gefeiert. Inzwischen müssen alle Beteiligten aufpassen, dass dieser Coup am Ende nicht als großes Missverständnis in die Transfergeschichte der Borussia eingeht.