XXL-Investorendeal: Halbe Milliarde für PSG

Paris St. Germain hat einen neuen Investor an Land gezogen, der dem französischen Topklub eine gigantische Summe beschert. Wie PSG mitteilt, hat der Klub mit dem Sportinvestor Arctos Partners eine strategische Partnerschaft abgeschlossen. Der ‚L’Équipe‘ zufolge veräußert Paris 12,5 Prozent seiner Anteile und kassiert dafür satte 531,25 Millionen Euro. Das Heft des Handelns hält aber nach wie vor die Qatars Sports Investment Gruppe in der Hand. In der Meldung heißt es: „Als Eigentümer ohne Kontrolle wird Arctos keinen Einfluss auf die sportlichen Angelegenheiten auf dem Spielfeld nehmen.“

Paris will von den umfassenden Branchenkenntnissen von Arctos profitieren. Das US-Unternehmen hält weltweit Anteile an zahlreichen Sportorganisationen in der MLB, NBA, MLS, NHL und der Formel 1. Nun expandiert man auch in den europäischen Fußball. PSG-Präsident Nasser Al-Khelaifi sagt zu dem Deal: „Dieser Tag ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte von Paris St. Germain und wird einen großen Beitrag zum weiteren Erfolg und Wachstum unseres großartigen Vereins leisten.“