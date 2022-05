Eintracht fliegt ins Finale | Glatte Eins für Tuta

Für die Eintracht begann die Partie mit einem frühen Nackenschlag. Abwehrchef und Publikumsliebling Martin Hinteregger verletzte sich bereits in der vierten Minute am Oberschenkel und musste wenige Minuten später das Feld verlassen. In der 19. Minute musste West Ham seinerseits einen noch deutlich schmerzhaften Rückschlag verkraften, als Linksverteidiger Aaron Cresswell nach einer Notbremse an Jens Petter Hauge und kurzem VAR-Check des Feldes verwiesen wurde.

Sechs Minuten später nutzte die Eintracht das erste Mal die durch den Platzverweis entstandenen Räume auf der rechten Angriffsseite und ging durch Rafael Borré in Führung. Der eingewechselte Ben Johnson blieb auf der linken Abwehrseite ein Schwachpunkt und so liefen regelmäßig Angriffe von Ansgar Knauff und Hauge über rechts, zwingende Torchancen sprangen aber nicht mehr heraus. Die Gäste hatten ihrerseits in der 44. Minute die größte Torchance, N'Dicka konnte aber auf der Linie klären.

Tuta bester Mann

Getragen von frenetischen Fans verwaltete die Eintracht auch in der zweiten Hälfte über weite Strecken die Partie. Die Gäste hatten vor allem offensiv kaum Lösungen. Auch wenn die Frankfurter in der Schlussphase immer wieder zu früh den Ball verloren, war den Londonern niemals richtig anzumerken, dass sie noch zwei Treffer aufholen könnten. Die Rote Karte für Cheftrainer David Moyes in 78. Minute tat ihr Übriges.

So schmerzhaft die frühe Auswechslung von Hinteregger auch war, umso bemerkenswerter war es, wie Tuta das Vakuum in der Zentrale der Dreierkette ausfüllte. Der Brasilianer organisierte die Defensive als hätte er nie etwas anderes gemacht und blieb nahezu fehlerlos.

Torfolge

1:0 Borré (26.): Touré schaltet sich mit in den Spielaufbau ein und schickt auf dem rechten Flügel mit einem starken Pass Knauff steil. Der Shootingstar geht durch bis auf die Grundlinie und legt zurück in den Rückraum in Richtung Elfmeterpunkt zu Borré, der souverän einschiebt.

Die Noten für die Eintracht

Eingewechselt:

8‘ Touré (2) für Hinteregger

76‘ Jakic für Rode

82‘ Paciência für Borré

82‘ Hrustic für Hauge