Schnäppchenpreis: BVB will Moukoko verscherbeln

Youssoufa Moukoko galt als Jahrhunderttalent. In der Jugend schoss er jeden Gegner kurz und klein und machte auch in den deutschen U-Nationalmannschaften mit einer beeindruckenden Quote auf sich aufmerksam.

Jüngster Bundesligadebütant, jüngster Champions League-Spieler, jüngster WM-Spieler für die deutsche Nationalmannschaft – kein Wunder also, dass Borussia Dortmund im Januar 2023 viel Geld offerierte, um mit dem heute 20-Jährigen bis 2026 zu verlängern.

Moukoko: Hauptsache weg

Etwas mehr als zwei Jahre später müssen sich die Verantwortlichen eingestehen: Die Verlängerung zu den entsprechenden Konditionen war ein schwerer Fehler. 8,5 Millionen Euro kassiert Moukoko im Jahr, gehört damit zu den Top-Verdienern – und soll deshalb möglichst schnell weg. Das zumindest berichtet die ‚Bild‘, die angibt, dass der Angreifer zum Schnäppchenpreis gehen dürfte: „Motto: Hauptsache weg.“

Die Herausforderung besteht darin, einen Klub zu finden, für den Moukoko bezahlbar wäre. Sportlich konnte er sein hohes Gehalt nie wirklich rechtfertigen. Aktuell spielt er auch bei seinem Leihklub OGC Nizza keine Rolle mehr, in der Liga kommt er in diesem Kalenderjahr kumuliert auf 20 Spielminuten, die jüngsten sechs Partien musste Moukoko allesamt von außen beobachten.