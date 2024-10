Chelsea lässt nicht locker bei Osimhen

Der FC Chelsea ist weiterhin an Victor Osimhen dran. Laut ‚TBR Football‘ stehen die Blues in regelmäßigem Kontakt zum nigerianischen Mittelstürmer, der momentan von der SSC Neapel an Galatasaray verliehen ist. Im vergangenen Sommer scheiterte ein Wechsel des Torjägers nach London, kurzfristig schloss sich Osimhen dann Gala an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der 25-Jährige überzeugt in der Türkei und steuerte bislang vier Tore und vier Assists in sieben Pflichtspielen für den Verein aus Istanbul bei. Bei Chelsea sei man zwar mit der Entwicklung von Nicolas Jackson (zehn Spiele/sechs Tore/drei Assists) sehr zufrieden, dennoch wolle man dem Kader einen hochkarätigen Stürmer hinzufügen.