Bei Kvaratskhelia geht’s ums Geld

Khvicha Kvaratskhelias Berater hat deutlich gemacht, dass es bei der Zukunft seines Klienten sehr stark um den Faktor Geld gehen wird. „Wir sind in Gesprächen mit Napoli. Er wird den Verein im Sommer nur verlassen, wenn sie eine riesige Summe Geld erhalten, das kann man nicht ablehnen. Ich kann die Zahl nicht nennen“, stellt Mamuka Jugeli gegenüber der ‚Gazzetta dello Sport‘ klar.

„Bis Ende Mai wird alles klar sein“, so Jugeli weiter. Napoli seinerseits bastelt an einer vorzeitigen Verlängerung des bis 2027 datierten Vertrags. Präsident Aurelio De Laurentiis will dazu nach der Saison die Gespräche aufnehmen. Dabei soll neben der Vertragslaufzeit auch das Gehalt angepasst werden. Aktuell ist der 23-jährige Außenstürmer bis 2027 gebunden und streicht vergleichsweise überschaubare 1,5 Millionen Euro jährlich ein.