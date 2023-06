Vertrackte Situation bei Wijnaldum

Georginio Wijnaldum und Paris St. Germain wollen ihre glücklose Zusammenarbeit ein Jahr vor Vertragsende beenden. Wie FT aus Frankreich erfuhr, gestaltet sich ein Transfer allerdings schwierig. Zwar haben sich zuletzt mehrere Vereine beim Spielermanagement gemeldet, aber keiner der Interessenten kommt für den noch immer ambitionierten niederländischen Mittelfeldspieler als neuer Arbeitgeber in Frage.

Auch Vereine aus Saudi-Arabien sind an Wijnaldum dran, aber nicht bereit, die geforderten zehn Millionen Euro Jahresgehalt zu bezahlen. Sportlich wie finanziell ist bislang nichts für den zuletzt an die AS Rom ausgeliehenen 32-Jährigen dabei – schlecht auch für seinen Arbeitgeber, der Wijnaldum gerne von der Gehaltsliste streichen würde.

