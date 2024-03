De Ligt bekräftigt seinen Bayern-Plan

Matthijs de Ligt hat nicht vor, Bayern München im Sommer zu verlassen. „Nein, ich bin sehr glücklich beim FC Bayern“, so der niederländische Innenverteidiger am ‚Sky‘-Mikrofon, „der Verein und die Fans haben mir immer viel Liebe entgegengebracht. Jetzt fühle ich mich gut. Ich bin jetzt sehr zufrieden und hoffentlich können wir in dieser Saison noch sehr gute Spiele machen und in der Champions League sehr weit kommen.“

Unter der Anzeige geht's weiter

Ganz ähnlich hatte sich de Ligt schon in den vergangenen Wochen über seine Zukunft geäußert. Nach einer schwierigen Phase, als er unter Trainer Thomas Tuchel weniger gefragt war, spielt der kantige Verteidiger nun wieder eine wichtige Rolle im Abwehrzentrum des Rekordmeisters. Insofern hat der 24-Jährige derzeit keinen Grund, über einen vorzeitigen Ausstieg aus dem noch bis 2027 gültigen Vertrag nachzudenken.