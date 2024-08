Neuer Stürmer: Ilic wechselt nach Berlin

Nachdem erst am heutigen Nachmittag das Interesse an Andrej Ilic (24) durchgesickert war, macht Union Berlin nun noch vor Transfermarkt-Ende Nägel mit Köpfen. Wie die Eisernen offiziell bestätigen, wechselt der Serbe vom OSC Lille auf Leihbasis an die Alte Försterei.

Der gebürtige Belgrader blickt auf ereignisreiche zwölf Monate zurück. Im August des vergangenen Jahres ging es zunächst von Lettland nach Norwegen. Im Februar folgte der Wechsel von Valerenga nach Nordfrankreich.

Dort war Ilic nach nur einem halben Jahr vollends außen vor und nimmt nun die Ausfahrt Bundesliga. Die Berliner suchten ihrerseits noch nach einem Stürmer mit großer körperlicher Präsenz. Mit einer Körpergröße von 1,89 Meter erfüllt der Serbe diese Bedingung.

Der Neuzugang sagt: „Die Bundesliga ist für viele junge Spieler aus Serbien ein Ziel. Dass ich es jetzt – über Umwege – hierher geschafft habe, macht mich stolz. Ich freue mich auf das Stadion und die Atmosphäre und möchte das Vertrauen in mich mit guten Leistungen zurückzahlen.“

Union-Manager Horst Heldt ergänzt: „Mit Andrej bekommen wir einen robusten und physisch starken Mittelstürmer dazu, der seine Treffsicherheit bisher mehrfach bewiesen hat. Wir trauen ihm zu, dass er von Beginn an eine Bereicherung für uns sein kann und sind froh, dass er sich uns angeschlossen hat.“