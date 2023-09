Polen feuert Santos

Die polnische Fußballverband hat sich von Fernando Santos getrennt. Wie der PZPN mitteilt, wurde der Nationaltrainer mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden. Der 68-jährige Portugiese hatte Polen erst im Januar übernommen, nachdem er zuvor mehr als acht Jahre lang sein Heimatland betreut hatte.

In sechs Partien mit Polen gelangen Santos zwar drei Siege – darunter ein 1:0 gegen Deutschland im Juni – doch gab es auch unerwartete Pleiten wie in Moldawien (2:3) und Albanien (0:2). Die Qualifikation für die Europameisterschaft in Deutschland ist in akuter Gefahr. Wer Santos‘ Nachfolge antritt, ist noch offen.