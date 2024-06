Infos eingeholt: Liverpool will VfB-Star

Dank der überraschenden, aber gleichsam verdienten Vizemeisterschaft darf der VfB Stuttgart in der kommenden Saison an der Champions League teilnehmen. Die starken Leistungen der Schwaben haben einige Profis nicht nur in die Nationalmannschaft gespült, sondern wecken auch Begehrlichkeiten bei größeren Vereinen aus dem Ausland.

Da wundert es nicht, dass sich laut der ‚Sport Bild‘ der FC Liverpool vor zwei Wochen Informationen zu Waldemar Anton eingeholt hat. Aufgrund einer Ausstiegsklausel in Höhe von 22,5 Millionen Euro im Vertrag des 27-jährigen Innenverteidigers wären dem VfB die Hände gebunden, sollten die Reds ernst machen. Neben Liverpool haben dem Vernehmen nach auch Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen schon Interesse signalisiert.

Gute Erfahrung mit der Verpflichtung eines Spielers vom VfB hat Liverpool bereits gemacht. Wataru Endo (31) wechselte vergangenen Sommer für 20 Millionen an die Anfield Road. Eigentlich war der Japaner als Lückenfüller eingeplant, da Liverpools Mittelfeld durch zahlreiche Verletzungen dezimiert war. Endo etablierte sich jedoch als Stammspieler unter Jürgen Klopp. Ein ähnliches Szenario könnte man sich auch bei Anton vorstellen.