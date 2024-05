Fabian verlässt Bochum

https://www.vfl-bochum.de/de/news/2024/mai/29/patrick-fabian-verlasst-den-vfl

Patrick Fabian verlässt den VfL

Ein knappes Vierteljahrhundert hat Patrick Fabian den VfL Bochum 1848 in vielen Facetten kennen gelernt. Der 36-Jährige wurde in der VfL-Jugend ausgebildet, holte mit der U19 die Westdeutsche Meisterschaft und stand im Finale um die Deutsche Meisterschaft, bevor er über die Zweite Mannschaft den Weg zu den VfL-Profis fand. Weit über 300 Spiele für die Blau-Weißen sind dokumentiert, 157 allein für die Profis in Bundesliga, 2. Bundesliga und DFB-Pokal. Er ist der erste deutsche Fußballprofi, der auch nach dem vierten Kreuzbandriss noch ein Comeback schaffte, ehe er 2020 seine aktive Karriere beendete und unmittelbar danach auf die Funktionärsebene überwechselte.