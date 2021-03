Gabbiadini verlängert bei Sampdoria

Manolo Gabbiadini bindet sich an Sampdoria Genua. Wie der Tabellenzehnte der Serie A offiziell mitteilt, hat der 29-jährige Angreifer seinen Kontrakt vorzeitig bis 2026 ausgedehnt. Das ursprüngliche Arbeitspapier wäre noch bis 2023 gültig gewesen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Gabbiadini war im Januar 2019 für knapp zwölf Millionen Euro vom FC Southampton in die Hafenstadt zurückgekehrt, in der er bereits von 2013 bis 2015 für Sampdoria die Schuhe schnürte. In der laufenden Saison kommt der elffache italienische Nationalspieler aufgrund mehrerer Verletzungen auf lediglich acht Teilzeiteinsätze (ein Treffer).