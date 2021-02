Ex-Stuttgarter Akolo zum SCP

Der SC Paderborn hat die Verpflichtung von Chadrac Akolo bekanntgegeben. Beim Zweitligisten unterschreibt der Offensivspieler einen Leihvertrag bis zum Saisonende. Akolo kommt von Ligue 2-Klub SC Amiens. Zu den Franzosen war der 25-Jährige erst im Sommer nach vorheriger Leihe vom VfB Stuttgart gewechselt. In 13 Spielen für Amiens schoss Akolo in dieser Saison zwei Tore. Sein Vertrag in Frankreich läuft bis 2023.

SCP-Geschäftsführer Fabian Wohlgemuth lobt: „Mit der Verpflichtung von Chadrac konnten wir uns eine zusätzliche Alternative für unser Offensivspiel sichern. Er verfügt über viel Tempo und ist ein starker Vorbereiter. Mit diesen Vorzügen kann er unser Angriffsspiel beleben.“