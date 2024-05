Hummels: Liebeserklärung an den BVB

Mats Hummels hat im Vorfeld des Champions League-Finals gegen Real Madrid über seine Beziehung zu Borussia Dortmund gesprochen. Dabei schüttete der 35-Jährige im Gespräch mit Vereinsmedien sein Herz aus: „Es ist immer schwierig, die richtigen Worte zu finden. Dieser Verein ist mein Zuhause, ich habe über 13 Jahre meiner Profikarriere beim BVB verbracht. Ich habe hier die richtigen Schritte gemacht, um Profi zu werden. Als ich hier ankam, waren wir 13. in der Liga, und ich habe alle Schritte mitgemacht, die uns zu einem Verein auf internationalem Niveau gemacht haben. Als Fußballer bin ich ein Dortmunder, das ist keine Frage.“

Dass Hummels elf Jahre nach dem Finale in Wembley erneut mit dem BVB ein Endspiel bestreiten darf, bedeutet dem Innenverteidiger „alles, einfach alles. Es ist das zweitgrößte Spiel der Welt. Die Bedeutung ist so groß, dass man sich darauf vorbereiten muss. Es kann überwältigend sein. Man muss aufpassen, dass man sich dadurch nicht kleiner fühlt als man ist“. Ob für Hummels noch das 14. Jahr in Schwarz-Gelb hinzukommt, ist derweil offen. Bei der Borussia soll es dem Vernehmen nach intern Zweifel an der Sinnhaftigkeit einer Verlängerung geben. Interesse am Innenverteidiger signalisieren Berichten zufolge der AC Mailand und Juventus Turin.