Gulácsi begründet langen Vertrag

Péter Gulácsi hat Stellung zu seiner langen Vertragslaufzeit (bis 2025) bei RB Leipzig bezogen. „Mein Ziel ist es, so lange wie möglich bei einer Top-Mannschaft im Tor zu stehen, und bisher hat da mein Plan mit dem von RB sehr gut zusammengepasst“, begründet der 31-jährige Schlussmann im Interview mit dem ‚kicker‘.

Zudem sei seine „Familie ist sehr glücklich hier, wir sind sehr dankbar für alles, was wir in Leipzig erlebt haben. Und natürlich hat auch dieses Standing, das ich im Verein und in der Stadt erreicht habe, bei dieser Entscheidung eine große Rolle gespielt.“ Seit 2015 streift Gulácsi seine Handschuhe inzwischen für die Leipziger über. Damals war er für drei Millionen Euro Ablöse vom Schwesterklub aus Salzburg nach Sachsen gekommen.