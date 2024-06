Bella-Kotchap: Bundesliga-Wechsel im nächsten Anlauf?

Vor etwas weniger als einem Jahr wäre Armel Bella-Kotchap beinahe beim FC Bayern gelandet. Auch Borussia Dortmund zeigte großes Interesse, doch letztlich zog es den Innenverteidiger zur PSV Eindhoven in die niederländische Eredivisie. Beim FC Southampton hatte Bella-Kotchap nach dem Abstieg aus der Premier League keine kurzfristige Zukunft mehr gesehen.

Und auch in der kommenden Spielzeit wird der 22-Jährige nach Ablauf seiner Leihe wohl nicht für die Saints auflaufen. Der Klub von der englischen Südküste schaffte zwar den Wiederaufstieg, setzt aber nicht unbedingt auf Bella-Kotchap.

Schlechte Saison bei der PSV

Laut Fabrizio Romano zeigen nun erneut Klubs aus der Bundesliga Interesse. Dass diese in die Kategorie Bayern und Dortmund fallen, ist jedoch fraglich. Denn Bella-Kotchap konnte in Eindhoven kaum Akzente setzen. Zunächst bremste ihn eine Schulterverletzung aus, anschließend gelang es ihm nicht, einen Stammplatz zu erobern. Die ernüchternde Bilanz: Gerade einmal vier Liga- und zwei Champions League-Einsätze.

An Southampton ist der wuchtige Rechtsfuß vertraglich noch bis 2026 gebunden. Günstig wird er also nicht. Ein Modell, das sich auch finanziell nicht so gut aufgestellte Bundesligisten leisten könnten, wäre eine Leihe mit anschließender Kaufoption. Die Gerüchte dürften in den kommenden Wochen an Fahrt aufnehmen.