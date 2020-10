Baumgartl vor PSV-Abschied | Kommt Retsos?

Timo Baumgartl wird die PSV Eindhoven noch verlassen. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, steht der 24-jährige Ex-Stuttgarter vor dem Wechsel zum FC Fulham. Es handele sich um eine einjährige Leihe mit Kaufoption. Baumgartl war 2019 für zehn Millionen vom VfB nach Eindhoven gewechselt, hat dort unter Trainer Roger Schmidt aber einen schweren Stand.

Die Lokalzeitung ‚Eindhovens Dagblad‘ bestätigt die Informationen über einen bevorstehenden Premier League-Wechsel und berichtet bereits von möglichen Baumgartl-Nachfolgern. Einer von ihnen soll Panagiotis Retsos von Bayer Leverkusen sein. Laut dem griechischen Online-Portal ‚OnSports.gr‘ ist aber auch die AS St. Étienne am 22-jährigen Innenverteidiger interessiert und habe bereits ein Angebot über eine Leihe samt Kaufoption in Leverkusen hinterlegt.