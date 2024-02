Burnley: Keine Zweifel an Kompany

Ungeachtet der anhaltenden Negativserie sitzt Vincent Kompany beim FC Burnley weiter fest im Sattel. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, will die Klubführung trotz der akuten Abstiegssorgen am belgischen Cheftrainer festhalten. Der 37-Jährige hatte das Team im Sommer 2022 übernommen und im ersten Jahr zur Zweitliga-Meisterschaft geführt.

Unter der Anzeige geht's weiter

In der laufenden Saison läuft es deutlich schlechter. Wettbewerbsübergreifend konnten die Clarets in dieser Spielzeit lediglich fünf Siege einfahren. In der Premier League rangiert Burnley punktgleich mit Schlusslicht Sheffield United auf dem vorletzten Tabellenplatz.