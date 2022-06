Fiel Kittel durch den Medizincheck?

Sonny Kittels überraschender Verbleib beim Hamburger SV hatte offenbar auch andere Gründe als bislang bekannt. Wie ‚The Athletic‘-Journalist Pablo Iglesias Maurer unter Berufung auf Vereinsquellen berichtet, bestand der 29-jährige Mittelfeldspieler den Medizincheck bei D.C. United nicht. Deshalb nahm der MLS-Klub Abstand von der Verpflichtung.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der HSV gab in seiner offiziellen Mitteilung an, dass der Transfer „aus unterschiedlichen Gründen verworfen“ wurde. Für Kittel stand rund eine Million Euro Ablöse im Raum. Der Edeltechniker ist noch bis 2023 vertraglich an die Rothosen gebunden. In der abgelaufenen Saison stellte sich beim Freistoßspezialisten mit 40 Pflichtspieleinsätzen keine Frage hinsichtlich seiner Fitness.