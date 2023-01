Mainz: Der Preis für Ajorque

Mainz 05 ist mit dem Transfer von Mittelstürmer Ludovic Ajorque (28) vergleichsweise günstig davongekommen. Nach Informationen der ‚Bild‘ zahlt der Bundesligist sechs Millionen Euro Ablöse an Racing Straßburg. Im Sommer, als die Rheinhessen neben Hertha BSC und dem VfB Stuttgart ebenfalls schon interessiert waren, hatte der Ligue 1-Klub noch 15 Millionen Euro gefordert.

Am gestrigen Dienstag unterschrieb Ajorque in Mainz einen Vertrag bis 2026. Sportvorstand Christian Heidel erklärte: „Wir haben uns seit Wochen um Ludovic Ajorque bemüht, da er perfekt in das gesuchte Profil unseres Trainers passt. Dieser Transfereinigung sind sehr lange, intensive Gespräche vorausgegangen, entsprechend möchten wir uns bei Racing Strasbourg für die vertraulichen, fairen Verhandlungen bedanken.“

